Четыре трупа нашли в колодце в Одесской области: что известно о жертвах

Полиция выясняет причину трагедии в Одесской области / УНИАН

В воскресенье, 25 апреля, в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района Одесской области в колодце были обнаружены тела четырех человек.

Как сообщает местое издание Odessa.online, по данным пресс-службы ГУ НП в Одесской области, на месте уже работают правоохранители.

Сообщается, что полиция приступила к выяснению причин трагедии, трупы достают из колодца.

Как уточняет издание Цензор.НЕТ, трагедия произошла около полудня в поле на окраине села.

Мертвыми найдены местные жители — супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.).

Кроме того, погибшими также оказались двое пока неустановленных мужчин.

/ od.npu.gov.ua

Как уточнили в пресс-службе областной полиции, личности погибших установлены, все они - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

"На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации", - сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

/ od.npu.gov.ua

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