Четыре трупа нашли в колодце в Одесской области: что известно о жертвах

Мертвыми найдены супружеская пара, а также двое неустановленных мужчин.
В воскресенье, 25 апреля, в селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района Одесской области в колодце были обнаружены тела четырех человек.
Как сообщает местое издание Odessa.online, по данным пресс-службы ГУ НП в Одесской области, на месте уже работают правоохранители.
Сообщается, что полиция приступила к выяснению причин трагедии, трупы достают из колодца.
Как уточняет издание Цензор.НЕТ, трагедия произошла около полудня в поле на окраине села.
Мертвыми найдены местные жители — супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.).
Кроме того, погибшими также оказались двое пока неустановленных мужчин.
Как уточнили в пресс-службе областной полиции, личности погибших установлены, все они - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
"На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации", - сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.
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