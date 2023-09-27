Что будет с мобилизацией в Украине: в Минобороны назвали условие ее усиления

Мероприятия по мобилизации в Украине проводятся в рамках утвержденных планов, сказал заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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В Минобороны допустили усиление мобилизации в случае изменения ситуации на фронте / коллаж Главред, фото Генштаб и Telegram-канал президента Украины

Мобилизация в Украине продолжается согласно планам. Усиливать мероприятия пока не будут, но все зависит от действий страны-агрессора России и ситуации на фронте. Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что на данный момент "планы по мобилизации не изменялись", но все зависит от вызовов, с которыми столкнется страна в войне с российскими оккупантами.

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"Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации... но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и фронта", - отметил Павлюк.

Также Александр Павлюк подчеркнул, что защита государства – задача каждого мужчины, и "надо к этому готовиться и быть готовыми".

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек. Скрытая мобилизация в РФ продолжается, Москва призывает на фронт от 20 до 22 тысяч человек в месяц.

Мобилизация в Украине

В Украине могут усилить мобилизацию, заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко. По его словам, такой сценарий возможен, если агрессор Россия мобилизует около 700 тысяч своих граждан.

Министерство обороны готовит к запуску электронный реестр военнообязанных и резервистов. Данные о мужчинах от 17 до 60 лет появятся в списках ведомства.

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