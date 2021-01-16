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"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому

16 января 2021, 12:38
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Александр Савченко поставил под сомнение основные достижения советской космонавтики.

Маск
Илон Маск / Reuters

В Житомире прокомментировали инициативу президента Владимира Зеленского, который позвал в гости основателя SpaceX и генерального директора Tesla Илона Маска.

Приглашение Зеленским Маска в музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире оценил глава комиссии Житомирского облсовета Александр Савченко, видео заявления которого публикует местный ресурс Житомир.info.

Депутат облсовета задал резонный вопросом, какими достижениями может похватсаться Житомир, кроме музея Королева.

"Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля (День космонавтики). Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек 23-го века, он живет уже по своим меркам, что он будет только в музее ходить?", - подчеркнул он

Савченко также считает, что основные достижения советской космонавтики стали результатом копирования западных технологий.

"Все, что сделано советской космонавтикой, украденное, как правило, в Америке, вы же помните процесс, когда осудили десятки разведчиков. Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского, но мы же знаем историю. Поэтому он (Маск) посмотрит на это все — его это не интересует, его интересует перспектива", – добавил он.

Читайте такжеГендиректор Tesla Илон Маск одним твитом сделал никому неизвестную компанию богатойРанее Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположенный в Житомире.

"Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в соцсети Twitter, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Королева.

Илон Маск назвал "великолепным" ракетного конструктора и основоположника советской космонавтики – уроженца украинского города Житомир Сергея Королева.

Так он отреагировал на пост российской корпорации Роскосмос в Twitter о 114-летии одного из крупнейших ученых в истории ракетостроения.

Владимир Зеленский Илон Маск новости Житомира
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