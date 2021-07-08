ЧВК из ветеранов АТО: основатель Blackwater планировал создать в Украине частную армию

Бойцы АТО на Донбассе / Reuters

Частную армию, состоящую из ветеранов Антитеррористической операции, планировал создать в Украине основатель американской частной военной компании Blackwater (Academi) Эрик Принс.

В 2020 году Принс рассматривал идею инвестиций в соответствующий проект на $10 млрд, пишет издание Time со ссылкой на семь различных источников.

"Согласно интервью с близкими соратниками и конфиденциальным документам, раскрывающим его амбиции, Принс надеялся нанять украинских ветеранов боевых действий в частную военную компанию", - отмечает издание.

Как говорится в материале, Принс планировал построить завод по производству боеприпасов и создать консорциум аэрокосмических и авиационных предприятий, который, по его словам, сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus". Также одной из его идей было взять под контроль предприятие Мотор Січ.

Кроме того, Принс начал искать выход на украинскую власть и встретился с сейчас уже экс-советником президента Игорем Новиковым. Однако в Киеве появились опасения из-за того, что Принс сотрудничал с экс-нардепом Андреем Артеменко и внефракционным нардепом Андреем Деркачом, которого США назвали российским агентом.

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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомощь Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.

Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.