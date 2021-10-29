COVID-19 атакует с новой силой: в Минздраве назвали сроки следующей мощной волны

В Украине прогнозируют новую вспышку коронавируса / Reuters

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал о том, когда в Украине ожидается новая волна коронавируса.

В интервью изданию Гордон он подчеркнул, что ближайшие три недели будут критичными в плане роста числа случаев заражения COVID-19.

Вместе с тем главный санврач Украины прогнозирует, что после этого волна постепенно пойдет на снижение.

Он уточнил, что спад заболеваемости коронавирусом в Украине продолжится, как ожидается, почти до конца января 2022 года.

Заместитель министра здравоохранения также назвал сроки нового всплеска COVID-19 в Украине.

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"Следующий подъем – март – апрель 2022 года", - добавил Кузин.

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Коронавирус в Украине

Напомним, за минувшие сутки, 28 октября, в Украине выявили 26 тысяч 870 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует суточная статистика, опубликованная пресс-службой министерства здравоохранения.

Отметим, что цифра в почти 27 тысяч новых случаев коронавируса является наибольшим числом за все время эпидемии.

Вместе с тем от коронавируса выздоровели 9 784 человека, 648 умерло.