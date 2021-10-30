COVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации

В Украине прогнозируют рост числа заболеваний коронавирусом / Фото Reuters

Украина подходит к пику заболеваемости коронавирусом, ожидается дальнейшее ухудшение ситуации, заявила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Нынешняя волна мощнее прошлогодней, а ноябрь будет самым тяжелым. Вполне вероятно, что сложной ситуация будет и в декабре, рассказала врач ТСН.

"На сегодняшний день мы побили рекорды, которые были в это же время в прошлом году. Конечно же, в эту волну ситуация ухудшилась", – сказала эксперт.

Она уточнила, что уже нередко в реанимацию попадают люди в возрасте 30, 20 лет и даже младше, хотя группой риска остается пожилое население.

Эксперт уверена в том, что вакцинация уже не остановит сегодняшнюю вспышку коронавируса в Украине, впрочем делать прививки все же необходимо.

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"На самом деле, мы эту волну уже не победим с помощью вакцинации, потому что с этим мы опоздали. Хорошо, что мы вакцинируемся: в любом случае это дает положительный эффект и конкретному вакцинируемому человеку, и на будущее. Но эту волну мы переживем уже не за счет вакцинации, а за счет каких-то ограничительных мер и локдаунов", — добавила Сояк.

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Коронавирус в Украине

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 26 198 человек, из них - 1649 детей и 379 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5305 человек.

За сутки 29 октября, в Украине умер 541 человек. В то же время выздоровели 9449 человек.