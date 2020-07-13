В Слуге народа рассказали о кандидатах на пост главы Нацбанка и АМКУ

Давид Арахамия / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил о том, что и.о. главы Антимонопольного комитета Ольга Пищанская является кандидатом на пост главы комитета.

Об этом он рассказал журналистам после внеочередного заседания парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"Ольга Пищанская - кандидат на АМКУ", - сказал Арахамия.

Нардеп сообщил что кадровые вопросы могут быть рассмотрены в пятницу.

"Главу НБУ пока что не выбираем. Насколько мне известно еще нет никакой фамилии. Будем избирать вице-премьера по промышленности, главу Антимонопольного комитета. И возможно, будем обсуждать главу НБУ. Но не думаю, что будем принимать решение", - уточнил глава фракции СН.

Кандидатом в вице-премьеры по вопросам стратегических отраслей остается Олег Уруский, отметил Арахамия.

"Там была юридическая ошибка при подаче, поэтому проект постановления отозвали, чтобы подать вновь", - пояснил он.

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Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.