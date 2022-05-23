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"Дают взятки и бегут": российские добровольцы массово убегают с передовой из Украины

23 мая 2022, 18:52

Идейные захватчики с боевым опытом рассчитывали, что им удастся быстро вернуться домой и заработать немалые средства.

оккупанты, техника
Оккупанты / коллаж ВСУ

В России после провала военной кампании по захвату крупных городов Украины на Донбасс и в Харьковскую область начали отправлять группировки российских добровольцев-ветеранов боевых действий.

Как пишет 24 канал, большинство из них соблазнились большими зарплатами и возможностью подписать кратковременные контракты.

По данным источников в украинских спецслужбах, идейные захватчики с боевым опытом рассчитывали, что им удастся быстро вернуться домой и заработать немалые средства.

"Наемники считали, что война за оккупацию всего Донбасса и Луганщины не будет тяжелой, а соблазн параллельно заняться мародерством был решительным для многих. Российские же генералы считали, что за счет присоединения к войне опытных ветеранов Афганской, Чеченской и других войн, они смогут быстро собрать достаточное количество личного состава для достижения нужных Путину побед", - говорится в сообщении.

Первый бой провалили

Российских добровольцев, которые пришли в военкоматы в марте и апреле, захватчики отправили в одну бригаду, которая на момент их прибытия была полностью разбита.

За счет пополнения генералы смогли восстановить численность бригады почти наполовину штата – до 1400 человек.

"Поскольку фактически с нуля созданное подразделение состояло вовсе не из срочников, а из умудренных ветеранов, захватчики решили использовать его как основной кулак удара по позициям ВСУ в Луганской области.Генералы считали, что усилиями двух созданных бойцов бригады батальонно-тактических групп они смогут прорвать оборону защитников Украины и приблизиться к окружению позиции наших войск", - отмечают в статье журналисты 24 канала.

Победы оккупантов не сучилось. Как только артиллерия ВСУ разорвала мобилизованных, после плотной атаки российской авиации силами двух БТГ захватчики пошли в наступление, получили сокрушительный удар и были вынуждены отступить.

"Лобовые атаки продолжались на этом направлении продолжались несколько суток, после чего от бригады осталось всего 360 человек. Все остальные погибли или получили ранения", - говорится в сообщении.

Наемники вернулись в пункт дислокации подразделения и рассказали товарищам по оружию о том, что сбежать фактически с поля боя никто уже не сможет.

"Оказавшись в одном из прифронтовых городов, российские добровольцы сразу же начали искать водку и буквально через несколько часов находились в бессознательном состоянии. Что интересно, масштабное пьянство привело к тому, что трое из 350 умерли. Еще двоих прирезали свои же во время нетрезвого конфликта", - сообщают журналисты.

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В день, когда остатки двух БТГ должны были вернуться на передовую, на место прибыло только трое. Из-за исчезновения добровольцев в поселок, где они отдыхали, отправили целую роту кадровых российских военных.

Поисковая группа нашла почти 270 человек, которые засели в разных местах и продолжали выпивать. Нетрезвых добровольцев задерживали и отправляли на передовую.

Около 50 мужчин загадочно исчезли. Им удалось бежать из прифронтовой зоны и пересечь границу между квазиреспубликами и Россией, дав взятки ФСБшникам.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронетехники и шесть единиц автомобильной техники противника.

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