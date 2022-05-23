"Потому что слабее": оккупант цинично объяснил изнасилования военными РФ украинских женщин и детей

Оккупант цинично объяснил изнасилование военными РФ украинских женщин и детей/ Reuters, en.eyeni.ru

Захватчика из так называемой "ДНР" во время прямого эфира, который он вел в интернете, спросили, зачем он с другими оккупантами насиловали украинских женщин и детей во время широкомасштабного вторжения в Украину.

Оккупант, очевидно, решил сам не отвечать и задал этот вопрос "товарищам по оружию", которые были с ним в одном помещении. Тогда он повторил ответ, который озвучил другой захватчик: "Потому что они слабее". Соответствующее видео появилось в сети.

Как можно сделать вывод из видео, оккупант является так называемым "ополченцем" в "ДНР", который поддерживает Россию и воюет на стороне РФ против Вооруженных сил Украины.

Когда люди в комментариях начали ему писать, что Донецк – это Украина, он очень жестко реагировал на такие комментарии. Стоит отметить, что большинство комментаторов высказывались в поддержку Украины.

Напомним, российские оккупанты в Украине продолжают совершать тяжкие преступления, в том числе, появляются новые факты изнасилований украинских детей. О еще одном из таких случаев стало известно из переговоров рашистов, опубликованных Главным управлением разведки Минобороны Украины. Захватчики рассказали об изнасиловании 8-летней девочки.

Ранее сообщалось, что из освобожденных от оккупантов населенных пунктов Харьковской области поступает много сообщений об изнасиловании, в том числе маленьких детей.

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