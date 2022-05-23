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Корабль послал не Грибов: стало известно о судьбе настоящего автора фразы о маршруте крейсера РФ

23 мая 2022, 17:07

Российский корабль на самом деле отправил по известному маршруту другой пограничник.

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Стало известно о судьбе настоящего автора фразы о маршруте корабля РФ/ Facebook Игорь Смилянский, УНИАН

Стало известно о судьбе настоящего автора фразы о русском военном корабле. В Госпогранслужбе рассказали, что пограничника с острова Змеиный, который так смело ответил на призывы россиян сдаться, удалось освободить из российского плена. Ранее автором известной фразы ошибочно называли Романа Грибова.

Об этом сообщил начальник погранзаставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий в эфире национального телемарафона. Он отметил, что на самом деле доступ к радиостанции имели только пограничники.

Гоцкий рассказал, что российские оккупанты, призывавшие защитников острова сдаться, также предлагали им работу, большую зарплату и стабильность. Однако пограничники сохранили верность своей присяге и продолжали защиту территории Украины.

Затем одному из пограничников лопнуло терпение и он через радиостанцию передал оккупантам, по какому маршруту они должны дальше двигаться. Однако имя этого пограничника в ГПСУ пока не разглашают.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", – отметил Гоцкий.

Путаница с автором фразы о корабле

Ранее авторство фразы "Русский военный корабль, иди на***" ошибочно приписали другому пограничнику Роману Грибову. Потом в ГПСУ сказали, что автором фразы на самом деле является другой их подчиненный.

Роман Грибов, который был на острове Змеиный во время атаки российских военных, вернулся домой из плена после обмена в конце марта. Он рассказал, что в плену над ними издевались – связывали руки, надевали петлю на шею.

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