Годовалый ребенок умер после зверского изнасилования: новые факты о дикости оккупантов

Всплыли новые факты о зверских изнасилованиях оккупантами в Украине / Фото: en.eyeni.ru

Из освобожденных от оккупантов населенных пунктов Харьковской области поступает много сообщений об изнасилованиях, в том числе маленьких детей.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, ежедневно на телефон линии психологической помощи Уполномоченного поступают сообщения о сексуальных преступлениях рашистов, от которых "стынет кровь".

"Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика насиловали двое, умер. Девочка двух лет, насиловали двое, осталась живой", - добавила Денисова.

"Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сути, морали цивилизованного мира!", - подчеркнула Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты геноцида украинского народа.

Денисова призвала партнеров Украины во всем мире усиливать санкционный давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, участвовать в расследовании преступлений оккупантов. При этом отметила, что все причастные к зверствам в Украине должны предстать перед судом.

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Напомним, ранее была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.

Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.

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