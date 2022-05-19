Годовалый ребенок умер после зверского изнасилования: новые факты о дикости оккупантов

Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой, рассказала Людмила Денисова.
Из освобожденных от оккупантов населенных пунктов Харьковской области поступает много сообщений об изнасилованиях, в том числе маленьких детей.
Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, ежедневно на телефон линии психологической помощи Уполномоченного поступают сообщения о сексуальных преступлениях рашистов, от которых "стынет кровь".
"Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика насиловали двое, умер. Девочка двух лет, насиловали двое, осталась живой", - добавила Денисова.
"Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сути, морали цивилизованного мира!", - подчеркнула Денисова.
Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты геноцида украинского народа.
Денисова призвала партнеров Украины во всем мире усиливать санкционный давление на РФ, предоставлять Украине наступательное оружие, участвовать в расследовании преступлений оккупантов. При этом отметила, что все причастные к зверствам в Украине должны предстать перед судом.
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Напомним, ранее была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.
Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.
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