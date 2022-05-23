Экс-замначальника Генштаба пояснил, при каком факторе война с РФ перерастет в затяжную

Как говорит генерал Игорь Романенко, власти Украины не пойдут на новые потери личного состава – а это могут быть десятки тысяч опытных солдат и командиров.
Генерал-лейтенант запаса и бывший экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко убежден, что война Украины и России станет затяжной только в том случае, если страны Запада будут оказывать официальному Киеву недостаточную помощь. Об этом он рассказал в интервью порталу "Обозреватель".
"Это может быть тогда, когда эффективность западной помощи будет недостаточная. Потери у нас довольно существенные, и Украина не пойдет на новые потери личного состава – а это могут быть десятки тысяч людей. Тогда пойдет борьба на истощение, она может перейти и на следующий год и остановиться на рубежах, занятых летом", ‒ сказал он.
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Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что война России против Украины переходит в затяжную фазу. Вражеские подразделения строят оборонительные редуты в Херсонской и Запорожской областях. Учитывая риски, Киев стремится победить оккупационную российскую армию и освободить свои территории как можно быстрее. Нельзя позволить РФ затянуть конфликт, поэтому украинское государство заинтересовано в максимально быстрых поставках оружия, причем в нужных объемах
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