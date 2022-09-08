"Даже не обмоет": в Генштабе показали картонные погоны подполковника "элитных" российских ВДВ

На брошенных позициях оккупантов нашли картонные погоны / Коллаж фото Генштаб РФ, Reuters

Украинские военные освобождают наши территории от врага. Во время осмотра брошенных позиций оккупантов бойцы ВСУ нашли "новейшие" погоны российского подполковника, только вот сделаны они были из картона, бумаги и скотча. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Эти погоны принадлежат российскому подполковнику "элитных" воздушно-десантных войск с именем Барарь Дмитрий Александрович.

"Погоны из картона для подполковника "элитных" ВДВ - похоже, с логистикой у россиян не очень. Из рубрики "Вторая армия мира" - бутафория", - с насмешкой отреагировали в Генштабе.

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Украинцы уже оценили это:

"Погоны из картона, гроб из полиэтилена) На что заслужили) Точнее, до чего дослужились)";

"Картонно-пакетные войска))";

"И как он их обмоет?) Хотя, похоже, даже не успеет...";

"Какая армия - такие и погоны".

Напомним, недавно Главред сообщал о том, что на территории Беларуси вблизи границы с Украиной заметили танки, но не железные, а тоже деревянные. Муляжи техники установили вдоль границы.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Позже в Херсоне заметили противотанковые ежи. Но при этом они были сделаны не из железа, а из дерева. Оккупанты сделали шестиконечный крест из стволов деревьев, которые они прибили друг к другу.

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