НАБУ закрыло дело против Грымчака / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.

О том, что дело, возбужденное НАБУ, закрыто из-за отсутствия состава преступления, сообщил во вторник, 12 мая, Грымчак.

"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов", - высказался Грымчак на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали в Киеве 14 августа 2019 года. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

Читайте такжеДело Грымчака разваливается: помощника экс-чиновника отпустили на свободуНапомним, в конце января бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Как сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник на своей странице в Facebook, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство защиты Грымчака и отпустил его под домашний арест.

"Дело Гримчака. Наконец-то Юрий Николаевич на свободе", - написал правозащитник.