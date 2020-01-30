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Суд отпустил Грымчака из-под стражи - все подробности

30 января 2020, 22:54

Суд принял решение отпустить экс-замминистра под домашний арест.

Гримчак
Грымчака отпустили под домашний арест / УНИАН

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Как сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник на своей странице в Facebook, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство защиты Грымчака и отпустил его под домашний арест.

"Дело Гримчака. Наконец-то Юрий Николаевич на свободе", - написал правозащитник и выложил в Сети сканы решения суда.

"Ходатайство адвоката Матяш Татьяны Валерьевны об изменении меры пресечения в отношении Грымчака Юрия Николаевича ... удовлетворить. Изменить меру пресечения в виде содержания под стражей и применить к подозреваемому Грымчака Юрия Николаевича ... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, с запретом покидать жилье по адресу в г.. Киев ", - говорится в решении суда.

Адвокат выложил в Сети решение суда по делу Гримчака

Отметим,  Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали в Киеве 14 августа. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.  

Напомним, Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда.

Главред писал, что в декабря прошлого года арестованного по подозрению в вымогательстве взятки помощника Грымчака Игоря Овдиенко отпустили домой.

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