Дело Грымчака разваливается: помощника экс-чиновника отпустили на свободу

Дело Грымчака разваливается - его помощника отпустили / УНИАН

Арестованного по подозрению в вымогательстве взятки помощника бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака Игоря Овдиенко отпустили домой.

Отметим, Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали в Киеве 14 августа. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

Так вот, в среду, 11 декабря жена Грымчака на своей странице в Фейсбуке сообщила, что ее брата отпустили.

"Мой брат едет домой!" - написала Юлия Гримчак.

При этом в комментариях Юлия Грымчак отметила, что ее мужу "меняют квалификацию из месяца в месяц по ниспадающей".

Читайте такжеПредлагали пост "министра": НАБУ нашло "связь" Грымчака с боевикамиНапомним, ранее с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Генеральная прокуратура Украины сняла подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

Также напомним, 17 августа супруга арестованного замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака заявила, что не будет вносить за него залог.

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - рассказала супруга Грымчака.