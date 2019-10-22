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Уже не мошенничество: ГПУ переквалифицировала дело Грымчака

22 октября 2019, 12:26

Грымчаку теперь вменяют злоупотребление властью.

Грымчак
ГПУ переквалифицировала дело Грымчака / УНИАН

С бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которому ранее продлили содержание под стражей до 14 ноября, Генеральная прокуратура Украины сняла подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

"На прошлой неделе ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", - сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник, передают Українські Новини.

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Грымчака, но перенес заседание на 12 ноября.

Отметим,  Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали в Киеве 14 августа. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.  

Читайте также"Мразь, никак не подавится": Грымчак в суде жадно съел шаурму - фотоНапомним, 17 августа супруга арестованного замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака заявила, что не будет вносить за него залог.

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - рассказала супруга Грымчака.

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