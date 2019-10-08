Полмиллиона долларов в Range Rover: Грымчаку продлили содержание под стражей

Грымчака оставили под стражей до середины ноября / УНИАН

Печерский районный суд Киева до 14 ноября продлил содержание под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака, который ранее в суде жадно ел шаурму.

По информации, арест продлили всего на месяц, так как в ноябре заканчиваются сроки досудебного расследования, передает "Слово и Дело".

Отметим, Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали в Киеве 14 августа. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

Читайте такжеДело Грымчака: сообщника замминистра суд отправил в СИЗО на два месяцаНапомним, 17 августа супруга арестованного замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака заявила, что не будет вносить за него залог.

По информации, Юлия Грымчак заявила, что не будет собирать деньги для залога, ведь ее мужа подозревают в экономическом приступлении.

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - рассказала супруга Грымчака.