"У нас план А – выжить": благоверная Грымчака отказалась вносить залог

Жена Грымчака не будет вносить за него залог / facebook.com/Юлия Грымчак

Супруга арестованного замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака, который ранее жадно съел шаурму прямо в суде, не будет вносить за него залог.

По информации, Юлия Грымчак заявила, что не будет собирать деньги для залога, ведь ее мужа подозревают в экономическом приступлении.

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - рассказала супруга Грымчака, передают Буквы.

Кроме того, супруга Грымчака подчеркнула, что ее родные переходят в "режим семьи", у которой отец в тюрьме.

"У нас план "А" - выжить. План "Б"- чтобы отец вернулся домой", - высказалась жена замминистра.

Напомним:

14 августа в Киеве задержали Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

15 августа генпрокуратура объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.

Читайте также"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибки16 августа в Чернигове Деснянский районный суд избрал меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

17 августа Деснянский районный суд Чернигова провел новое заседание, во время которого следственный судья Наталья Лямзина решила исправить ошибки и оставить в силе решение о мере пресечения для заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака.

Однако, оглашая новое решение, судья допустила очередные ошибки в своем постановлении, заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

"Во-первых, видимо надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака - ред) в СИЗО ", - пояснила адвокат.