Дело Медведчука: в РФ оценили возможность обмена на защитников Мариуполя

Виктор Медведчук

В Кремле не рассматривают возможность обмена задержанного в Украине нардепа Виктора Медведчука на защитников Мариуполя.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на Азовстали, там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал он журналистам.

Отметим, что в российском Министерстве иностранных дел допускают, что проведут обмен с Украиной, сообщает Интерфакс.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко допускает возможность обмена защитников Азовстали. По его словам, процедуре будут предшествовать переговоры с Украиной.

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Напомним, ранее Медведчук рассказал о том, как ему удалось вывести из госсобственности нефтепровод и закупить уголь в "ЛДНР". Частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" он прокачивал дизельное топливо.

Медведчук заявил, что Петр Порошенко, который тогда был президентом, обратился к нему с просьбой связаться с Путиным и принял необходимые решения во всех украинских инстанциях.

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

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