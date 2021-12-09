УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину

9 декабря 2021, 15:10
Прослушать новость
Остановить

Средства списываются за услуги, которыми они не пользуются.

приватбанк, карта
С карт ПриватБака исчезают деньги / УНИАН

Клиенты ПриватБанка все чаще жалуются на снятие средств со счетов без их ведома. В финучереждении предупреждают о мошенничестве.

На пропажу денег пожаловалась клиентка государственного банка на портале Минфин.

По ее словам, 4 декабря в 3 ночи с ее карты были списаны средства за услуги которыми она не пользовалась.

"Карту я заблокировала и не обратилась в службу безопасности по этому поводу, так как сумма была чуть больше 200 грн. Я просто перевыпустила в понедельник новую карту и на этом закончили. Сегодня звонит мне подруга (клиентка тоже ПриватБанка) у нее вчера случилась такая же проблема. В час ночи начали сниматься с карты деньги за такие же услуги Google Tik Tok live, Услуги предоплаты телесвязи Город Москва", - поделилась женщина.

Такой инцидент ее не только расстроил, но и шокировал.

Реклама
Жалоба клиентки / minfin.com.ua

"Я как клиент вашего банка 10 лет немного в шоке от этого. Куда смотрит служба вашей безопасности? Или это хакеры, или кто-то из ваших сотрудников слил базу клиентов вместе с картами", - написала возмущенная клиентка.

ПриватБанк разъяснил ситуацию

В ответе на жалобу, сотрудники банка сообщили, что подобная оплата доступна при корректном введении на сайте реквизитов карты, которые должны быть известны только ее владельцу.

"Сотрудники банка не владеют этой информацией. После подвязки карты на сайте, дается согласие на дальнейшее списание с нее без дополнительного подтверждения. Такой способ оплаты не противоречит правилам платежных систем. Эти данные мошенники могли получить по неосторожности, и более изящными способами", - объяснили в Привате.

Также клиентке посоветовали вспомнить, не было ли у кого-то доступа к ее карте.

Ответ ПриватБанка / minfin.com.ua

"Если вы не подтверждаете сделки по карте, по вашему обращению в поддержку мы можем сформировать запросы на опротестование данных операций и направить их в международную платежную систему, если они подлежат обжалованию, в рамках правил международной платежной системы. Мы всегда гарантируем сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", - говорится в сообщении.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Приватбанк банковская карта
Сейчас вы просматриваете новость «Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022 Листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветовЛиства будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов Денежная удача, крепкое здоровье и счастливые отношения: 3 знака, которым неимоверно повезет в Новый год 2022Денежная удача, крепкое здоровье и счастливые отношения: 3 знака, которым неимоверно повезет в Новый год 2022 Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минут Гороскоп на 2022 год для Девы: выгодные возможности, непредвиденные траты и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Девы: выгодные возможности, непредвиденные траты и лучшие дни
15:37

Гороскоп на 2022 год для Козерогов: успех в деньгах, крепкие отношения и лучшие дни

15:36

В Украине рекордно рухнули цены на газ для населенияВидео

15:35

Alyona Alyona в кокетливом леопардовом халатике впервые показала лицо своего бойфренда

15:10

Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину

15:01

В ВР оценили инициативу украинских айтишников, рекламирующих вакцинацию

Реклама
14:47

Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеВидео

14:45

Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022Видео

14:32

"Укрзализныця" поднимает стоимость проезда: цены на билеты "взлетят" с 10 декабряВидео

14:25

Подвалы, метро, паркинги: хватит ли украинцам бомбоубежищ в случае войны, и в каком они состоянииВидео

14:22

Вкуснейшие канапе на Новый год 2022: готовить закуску всего 3 минутыВидео

14:10

Заявку нужно подать до 29 декабря: как получить "тысячу Зеленского" до конца 2021 годаВидео

13:56

Для студентов из ОРДЛО и Крыма: Верещук предложила повысить стипендию до 6,5 тысяч грн

13:53

В Днепре мужчина вытолкнул из балкона 20-летнюю девушку

13:37

СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar, которого убили в 2016 году

13:05

Филипп Киркоров считает брак с Аллой Пугачевой ошибкой, которую он осознал слишком поздно

13:00

Гороскоп на завтра 10 декабря 2021: Ракам – разочарование, Львам – коварство, Весам - расставаниеВидео

12:43

В Генштабе РФ назвали ложью планы по вторжению в УкраинуВидео

12:22

"Большая стройка": в Сторожинце на Буковине отстроили разрушенный наводнением мост

12:18

"Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗВидео

12:16

ДТП на Тернопольщине: людей доставали из искореженного автобуса, двое погибшихВидео

Реклама
11:52

В Киеве хотели сделать гигантское тату свинье – зоозащитники забили тревогу

11:37

Регину Тодоренко экстренно госпитализировали со странными симптомами

11:33

Три года "доили" бюджет: чиновники на Одесчине украли 23 миллиона у детейВидео

10:46

Завез домой и не выпускал 2 часа: в Винницкой области мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку

10:32

Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году - JP Morgan

10:28

В Госдепе заявили, что Украине не "светит" вступление в НАТО ближайшие 10 лет - APВидео

10:20

Анна Тринчер в воздушных кружевах показала, чем соблазняет жениха

09:46

"Борьба Украины – и наша борьба": Литва передала военную помощьВидео

09:38

Ледяной дождь превратил улицы в каток: десятки жителей Житомира попали в травмпункты

09:10

Оставили на 2-летнего брата: на Буковине погиб 10-месячный младенец

08:25

Коронавирус в Украине 9 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 12 тысяч за суткиВидео

08:23

"Колят людей, как собак на улице": мужчина устроил скандал в центре вакцинации в ПолтавеВидео

08:16

Учительница из Киева, которая попала в языковой скандал, извинилась и пообещала уволитьсяВидео

08:01

Запад понял: Россия способна на любую гадостьмнение

07:59

Гороскоп на сегодня 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьВидео

07:38

После разговора с Путиным Байден инициирует новые переговоры с участием США, НАТО и России

06:50

У фуры, которая столкнулась с маршруткой, были проблемы с шинами - новые данные о ДТП под ЧерниговомВидео

06:39

Украину обсуждают без Украины: это "зрада"?мнение

05:55

Как заставить кактусы цвести - простой метод для ленивых

05:40

Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022Видео

Реклама
05:27

Диетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезни

05:05

MARUV в красных латексных доспехах оголила свой сочный "орех"

04:20

Пища, которая согревает: как правильно питаться зимойВидео

04:14

Как быстро и легко очистить машину от снега и льда: 5 простых, но важных советов

03:45

Леся Никитюк в экстремально коротких шортиках похвалилась телом в развратных позах

03:21

Что будет, если каждый день есть говядину - ответ врача

02:34

Как выбрать качественную новогоднюю гирлянду: советы эксперта

02:20

Чтобы почувствовать себя счастливее: ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать за день

01:24

Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфортаФотоВидео

00:12

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять