Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину

С карт ПриватБака исчезают деньги / УНИАН

Клиенты ПриватБанка все чаще жалуются на снятие средств со счетов без их ведома. В финучереждении предупреждают о мошенничестве.

На пропажу денег пожаловалась клиентка государственного банка на портале Минфин.

По ее словам, 4 декабря в 3 ночи с ее карты были списаны средства за услуги которыми она не пользовалась.

"Карту я заблокировала и не обратилась в службу безопасности по этому поводу, так как сумма была чуть больше 200 грн. Я просто перевыпустила в понедельник новую карту и на этом закончили. Сегодня звонит мне подруга (клиентка тоже ПриватБанка) у нее вчера случилась такая же проблема. В час ночи начали сниматься с карты деньги за такие же услуги Google Tik Tok live, Услуги предоплаты телесвязи Город Москва", - поделилась женщина.

Такой инцидент ее не только расстроил, но и шокировал.

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Жалоба клиентки / minfin.com.ua

"Я как клиент вашего банка 10 лет немного в шоке от этого. Куда смотрит служба вашей безопасности? Или это хакеры, или кто-то из ваших сотрудников слил базу клиентов вместе с картами", - написала возмущенная клиентка.

ПриватБанк разъяснил ситуацию

В ответе на жалобу, сотрудники банка сообщили, что подобная оплата доступна при корректном введении на сайте реквизитов карты, которые должны быть известны только ее владельцу.

"Сотрудники банка не владеют этой информацией. После подвязки карты на сайте, дается согласие на дальнейшее списание с нее без дополнительного подтверждения. Такой способ оплаты не противоречит правилам платежных систем. Эти данные мошенники могли получить по неосторожности, и более изящными способами", - объяснили в Привате.

Также клиентке посоветовали вспомнить, не было ли у кого-то доступа к ее карте.

Ответ ПриватБанка / minfin.com.ua

"Если вы не подтверждаете сделки по карте, по вашему обращению в поддержку мы можем сформировать запросы на опротестование данных операций и направить их в международную платежную систему, если они подлежат обжалованию, в рамках правил международной платежной системы. Мы всегда гарантируем сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", - говорится в сообщении.

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