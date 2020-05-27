Малюська похвастался резким увеличением зарплаты

Денис Малюська / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о том, что ему повысили заработную плату.

Как подчеркнул он в интервью изданию Mind, его зарплата на посту главы Минюста подскочила более чем в 3,5 раза.

Малюська уточнил, что до начала карантина в Украине его заработная плата составляла около 61 тысячи гривен. При этом в начале его деятельности на посту министра юстиции его зарплата составляла 17 тысяч гривен.

"Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен", - добавил Малюська.

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Напомним, в 2019 году Малюська пожаловался на то, что его не устраивает размер зарплаты и сообщил, что по этой причине может даже уволиться.

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В интервью глава Минюста заявлял о том, что зарплаты госслужащего ему катастрофически не хватает на жизнь и он использует сбережения, полученные не предыдущей работе. Также Малюська заверил, что покинет должность, если ситуация не изменится.