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"Розовый - перьев не хватает": Малюська попросил в Сети совета по костюму и получил критику

8 июня 2020, 18:20

Денис Малюська, по всей вероятности, вспомнил старый фильм и песню из него - мол, "главное чтобы костюмчик сидел".

Малюська
Денис Малюська / УНИАН

Руководитель украинского Министерства юстиции Денис Малюська обратился к подписчикам своей страницы в социальной сети Facebook и попросил помочь ему выбрать костюм.

Один из костюмов ‒ ярко-розового цвета, а второй ‒ темно-зеленого. По его словам, жена даст добро на приобретение первого лишь при 2000 лайков-"сердечек".

"Какой брать: Розовый - ❤️, зеленый - ?, ни один - ?. Розовый жена не разрешает, пока не будет 2к ❤️", ‒ написал Малюська.

Кроме того, руководитель Минюста также опубликовал фотографии с ценниками на костюмы. Каждый стоит по 1,8 тысячи гривен.

"В частное СИЗО надо только в розовом ехать, ноблесс оближ [в переводе с французского "положение обязывает" ‒ Главред]", "Розовый, конечно. Вписывается в образ министра лучше всего! Перьев еще не хватает, правда", "Говорят, что если ты придешь в Раду в розовом, то это сразу +30 голосов к любому законопроекту! ", "Одному мне кажется, что личный и рабочий профили чиновника в соцсетях должны быть разделены?", ‒ написали в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал о планах по продаже "законсервированных" тюрем. По его словам, полученные средства, которые поступят в специальный фонд государственного бюджета, будут направлены на строительство, реконструкцию (реставрацию) и капитальные ремонты объектов Государственной уголовно-исполнительной службы.

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