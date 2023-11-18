Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

Рейды украинских разведчиков в захваченный РФ Крым являются подготовкой к его освобождению, заявил боец спецподразделения "Артан" ГУР Минобороны с псевдо "Лютый".
В интервью японским журналистам он рассказал о миссиях в Крыму в августе и октябре 2023 года.
По его словам, он на небольшом катере с побратимами прикрывал ударную группу десанта, а находившиеся на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского побережья, вооруженные ПЗРК Stinger воины, ожидали вероятные атаки россиян.
"Лютый" уточнил, что в октябрьской операции участвовало около 30 человек, она длилась несколько часов. Он также сообщил, что участвовал и в операциях по освобождению так называемых "вышек Бойко".
Украинские разведчики уточняют, что неожиданные атаки Украины в Крыму нацелены на то, чтобы продолжать психологическое давление на российских оккупантов, а также повысить уровень подготовки воинов к предстоящему освобождению полуострова.
Ранее сообщалось о том, что партизаны устроили рейд в в/ч ЧФ в Крыму и анонсировали громкую "бавовну". Полученная информация уже передана компетентным структурам, рассказали в "АТЕШ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму были уничтожены десантные катера РФ. Заменить уничтоженные корабли оккупанты не могут, подчеркнул Андрей Юсов.
Как ранее сообщалось, в ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя. Кроме корабля получил повреждения также военный буксир РФ.
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