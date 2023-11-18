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Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

Алексей Тесля
18 ноября 2023, 14:55
Боец "Лютый" на небольшом катере с побратимами прикрывал ударную группу десанта в Крыму.
Артан
Бойцы спецподразделения Артан / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Рейды украинских разведчиков в захваченный РФ Крым являются подготовкой к его освобождению, заявил боец спецподразделения "Артан" ГУР Минобороны с псевдо "Лютый".

В интервью японским журналистам он рассказал о миссиях в Крыму в августе и октябре 2023 года.

По его словам, он на небольшом катере с побратимами прикрывал ударную группу десанта, а находившиеся на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского побережья, вооруженные ПЗРК Stinger воины, ожидали вероятные атаки россиян.

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"Лютый" уточнил, что в октябрьской операции участвовало около 30 человек, она длилась несколько часов. Он также сообщил, что участвовал и в операциях по освобождению так называемых "вышек Бойко".

Украинские разведчики уточняют, что неожиданные атаки Украины в Крыму нацелены на то, чтобы продолжать психологическое давление на российских оккупантов, а также повысить уровень подготовки воинов к предстоящему освобождению полуострова.

Ранее сообщалось о том, что партизаны устроили рейд в в/ч ЧФ в Крыму и анонсировали громкую "бавовну". Полученная информация уже передана компетентным структурам, рассказали в "АТЕШ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму были уничтожены десантные катера РФ. Заменить уничтоженные корабли оккупанты не могут, подчеркнул Андрей Юсов.

Как ранее сообщалось, в ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя. Кроме корабля получил повреждения также военный буксир РФ.

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ГУР новости Крыма война России и Украины
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