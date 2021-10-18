Девятиклассница попала под поезд на Черкасчине: переходила пути в наушниках

Ребенок до приезда медиков находился без сознания / УНИАН

В Смеле Черкасской области под поезд попала девятиклассница. Девочка переходила пути в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов локомотива.

Инцидент произошел утром, 18 октября, на улице Богдана Хмельницкого В результате ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в состоянии комы, сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок.

"Вызов поступил в диспетчерскую в 07:38. Сообщили, что ребенок находится без сознания. Вероятно, девушка шла в школу", — говорится в сообщении.

Девочка в коме

Медики "скорой" прибыли на место вызова через 4 минуты. Оказав помощь девушке, специалисты доставили ее в крайне тяжелом состоянии в Смелянскую городскую больницу.

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