Дичь в Мелитополе: в квартире-свалке среди гор мусора нашли маленького ребенка

В Мелитополе нашли квартиру-свалку / Скриншот

В Мелитополе Запорожской области обнаружили жилую квартиру, которая была завалена мусором, а среди завалов жил ребенок.

Об этом стало известно после того, как сотрудник фирмы интернет-провайдера пришел оборудовать интернет в одной из квартир. Он увидел полную антисанитарию и и отправил видео в Службу по делам детей.

"В Мелитополе работник пришел подключить семье с ребенком 7-8 лет интернет и был в шоке. Мужчина пожаловался в органы опеки", — говорится в сообщении.

Как стало известно позже, видео было сделано летом прошлого года. Об этом заявили в службе по делам детей Мелитопольского городского совета Запорожской области.

"Социально-ответственные люди, не распространяя видео, сразу направили его в службу по делам детей, так как видели там присутствие малолетнего ребенка. Незамедлительно по указанному адресу специалистами службы был осуществлен выезд, сообщено субъектам социальной защиты для оценки потребностей/ситуации семьи, в ходе работы была проведена профилактическая беседа с матерью, по созданию надлежащей среды обитания для ребенка. Также, учитывая, что ребенок школьного возраста была запрошена в школе: претензий к выполнению матерью родительских обязанностей у администрации и учителей нет, ребенок обеспечен всем необходимым, имеет вещи по сезону", — рассказали в службе по делам детей.

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Отмечается, что мать ребенка не смогла объяснить, почему довела жилье до такого состояния. Однако сейчас квартира семьи "имеет динамику значительного улучшения".

В службе по делам детей возмутились, что видео появилось через полгода после того, как проблема была решена.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

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