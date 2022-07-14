Для освобождения всей Украины ВСУ нужно решить вопросы Донбасса и Херсонщины – генерал

Способность ВСУ к контрнаступлению зависит от ситуации с поставками вооружений с Запада - Романенко / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters, Главред

Для того чтобы перейти к контрнаступательной операции и освободить свои территории, армии Украины нужно организовать эффективную оборону Донетчины и отбить у оккупантов Херсонскую область. Способность Киева пойти в широкомасштабную контратаку зависит от поставок современного оружия со стороны западных союзников. Мероприятия должны выйти на уровень полноценной военной операции. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что для успешного наступления на Херсонщине нужно решить вопрос с обороной Донецкой области, где враг продолжает работу над дальнейшим наступлением и планирует захват региона.

Читайте такжеНа войне нет никаких сроков, но у ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года – Данилов"Чтобы быть успешными в наступательных действиях на Херсонском направлении, необходимо обеспечить, по меньшей мере, успешные оборонительные действия в восточной операционной зоне, где противник сосредотачивается и пытается организовать дальнейшее наступление и захват Донецкой области", - отметил военный.

Также, по его мнению, способность сил обороны Украины к переходу к контрнаступательной операции зависит от поставок современного оружия Запада. Постепенно от решения тактических вопросов украинские войска должны перейти к реализации своей главной цели.

"Это такое зерно, которое должно вырасти, и тогда даст эффект – сначала оперативного уровня, который позволит решать вопросы на Харьковском направлении и Запорожье, а впоследствии перерасти в то, что мы выполним свою оборонную операцию", - подчеркнул Игорь Романенко.

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Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников 10 июля сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский приказал ВСУ освободить южные области Украины, которые захватила Россия. Украинская армия накапливает оружие, чтобы решить такую задачу.

Украинский гарант Владимир Зеленский 11 июля сказал, что приоритет Киева – освобождение всех оккупированных территорий. По его мнению, это главная цель для всех украинских граждан.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что армия Украины может освободить все свои земли в том случае, если Запад предоставит достаточное количество тяжелых вооружений. Согласно его прогнозу, враг может захватить Донбасс, после чего ВСУ перейдут в контрнаступление. При такой ситуации Путин может объявить всеобщую военную мобилизацию в России.

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