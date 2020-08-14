"Легкая добыча": Кулеба оценил сценарий ввода войск РФ в Беларусь

Дмитрий Кулеба оценил вероятность агрессии РФ против Беларуси / glavpost.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию вокруг массовых протестов в Беларуси.

Как подчеркнул он в интервью UA: Украинское радио, в интересах России является ослабление стран, в отношении которых она имеет активную внешнюю политику и в которых она хочет укреплять свои позиции.

"И так же, как традиционно дипломатично Россия говорит о сильной Беларусь и желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется "легкой добычей" для Российской Федерации", – сказал он.

Глава МИД Украины напомнил о том, что Россия стянула на границу с Украиной войска, которые могут быть использованы для наступательных действий.

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"Безусловно, если ситуация изменится таким образом, что российские войска окажутся в Беларуси, я не хочу об этом даже думать и хочу очень четко об этом заявить. Но мы должны учитывать все сценарии, потому что никто не мог даже представить в 2014 году начало незаконной оккупации Крыма или начало войны на Донбассе… Если эта граница, прямая граница столкновения с российскими вооруженными силами, увеличится, безусловно, это кардинально изменит ситуацию с безопасностью для Украины. И ухудшит ее, будем откровенны. Именно поэтому я еще раз подчеркиваю: нам нужна независимая, сильная Беларусь как суверенная страна, которая полностью контролирует ситуацию вдоль своей границы", – добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба прокомментировал перспективы визита президента Владимира Зеленского в Беларусь.

По его словам, до стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите туда президента Зеленского.