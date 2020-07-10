У Путина ответили Зеленскому на обвинения в финансировании Медведчука

Виктор Медведчук / УНИАН

В Кремле заявили, что у президента Украины Владимира Зеленского "ошибочная информация" относительно финансирования Россией главы политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Российская Федерация не финансирует Медведчука", - сказал Песков.

"По всей видимости, у президента (Украины) имеется ошибочная информация", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область 9 июля выразил уверенность в том, что Медведчук финансируется Россией.

Президент сказал: "Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения".

Напомним, Офис генпрокурора открыл уголовное дело по обвинению в госизмене против Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и других нардепов от ОПЗЖ из-за их поездки на территорию РФ, где они провели встречу с президентом России Владимиром Путиным и рядом парламентариев российской Госдумы.