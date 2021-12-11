До 150 гривен за кг: цена на чеснок в Украине достигла немыслимой отметки

Чеснок в Украине дорожает / Reuters

Цены на чеснок Украине с начала декабря. Если в ноябре стоимость овоща в среднем составляла 94,51 грн/кг, то сейчас — 104,17 грн/кг.

В начале 2021 г. цена на чеснок в Украине составляла 67,90 грн/кг, пишет money.comments.

Цены в супермаркетах: Auchan — 89,90 грн/кг, Novus — 92,99 грн/кг, MegaMarket — 149,90 грн/кг, Varus — 83,90 грн/кг.

Не только чеснок

Также сообщается, что за последний месяц почти на 20 грн/кг выросла цена на болгарский перец желтый. В декабре его стоимость составляла 89,40 грн/кг, а месяцем ранее — 67,95 грн/кг.

Читайте такжеРезкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханкуИзменились цены на молодую и белокочанную капусту. В ноябре стоимость молодой капусты составляла 18,98 грн/кг, а в декабре — 21,67 грн/кг.

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Цена на белокочанную капусту в декабре составляла 9,02 грн/кг, а в ноябре — 7,93 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что Украине резко выросли цены на сало. Зачастую его стоимость превышает цены на мясо. Вместе с тем Украина уже не может обеспечить внутренний спрос на сало, его большая часть завозится из-за рубежа, рассказала академик, вице-президент НААН Ануш Балян.

"На рынках сало продают не дешевле, чем по 200 грн/кг, а "генеральское" – по 300-350 грн/кг. Цена на сало в Украине уже выше, чем на сортовое мясо", – отметила она.