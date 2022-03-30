"До конца лета": мэр Львова спрогнозировал, сколько продлится война с Россией

Андрей Садовой / УНИАН

Война в Украине, которую начала Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным, может продолжаться в той или иной фазе до конца лета.Такое мнение городской голова Львова Андрей Садовый высказал в интервью порталу Украинская правда.

"Я думаю, что эта война будет продолжаться в той или иной фазе где-то до конца лета. Возможно, следующие месяцы будет сложно. Возможно, летом чуть-чуть будет спокойнее. В любом случае мы должны выходить на какой-то документ, да? Здесь ответственность, конечно, президента. Я думаю, он лучше владеет ситуацией, знает все нюансы и имеет легитимное право принимать все важные решения", — сказал градоначальник.

Садовой отметил, что у него нет эйфории насчет окончания войны в ближайшее время.

"Если к сентябрю такая острая фаза закончится, то это будет хорошо", – уточнил он.

После сентября, по мнению Садового, вероятно, должна быть какая-то временная передышка.

"Но сколько он будет – трудно предсказать. Может, неделя, может, месяц, может год. Может, немного больше. Это зависит от того, как мир объединит силы вокруг завершения активной фазы войны", ‒ говорит он.

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Напомним, ранее, в понедельник вечером, 28 марта, зенитно-ракетные войска Украины уничтожили 2 ракеты, выпущенные врагом по Львову с территории Беларуси.

"В конце суток 28 марта, с территории Республики Беларусь, истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова", - говорится в сообщении воздушного командования "Запад".

Обслугами радиотехнических войск, говорят украинские военные, цели были своевременно обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра.