Летели из Беларуси: оккупанты выпустили по Львову мощнейшие ракеты

Ракетный обстрел / Минобороны

В понедельник вечером, 28 марта, зенитно-ракетные войска Украины уничтожили 2 ракеты, выпущенные врагом по Львову с территории Беларуси.

"В конце суток 28 марта, с территории Республики Беларусь, истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова", - говорится в сообщении воздушного командования "Захід".

Обслугами радиотехнических войск цели были своевременно обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км до областного центра.

Кроме того, отмечается, что подразделения ЗРВ уничтожили на этом направлении два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Что известно о ракетных обстрелах РФ по Украине

По данным нескольких западных журналистов, по Украине было выпущено более 56 авиационных крылатых ракет "Х" (видимо, Х-101 и Х-555)

Стратегическая крылатая ракет X-101 (произносится как "Ха-101") – одна из самых современных в армии РФ, была принята на вооружение в 2013-м году.

По словам российских войск, она обладает "технологией снижения радиолокационной заметности".

Заявленная максимальная дальность поражения цели – 5 500 км. При этом, согласно характеристикам, может поражать движущиеся цели с точностью до 10 м.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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