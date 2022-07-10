Дроны сыграют ключевую роль в войне Украины с Россией в канун сражения за Славянск – ВВС

Украинские дроны / УНИАН и UkrSpecSystems

В грядущей битве за Славянск (Донецкая область) между ВСУ и русскими оккупантами беспилотные летательные аппараты, по всей вероятности, сыграют ключевую роль. Об этом говорится в материале, который сделали журналисты британской корпорации ВВС.

Украинские солдаты отмечают, что беспилотники (причем даже обычные коммерческие) отлично справляются с выявлением позиций противника, а также могут переносить компактные грузы со взрывчаткой.

Боец батальона "Днепр-1" Дмитрий Подворчанский рассказал, что в текущей войне можно выделить два больших сражения – артиллерийское и битва технологий. Военнослужащий ведет вторую, почти "невидимую" войну – он возглавляет специальный отряд всего из десяти солдат, которые формируют подразделение разведки беспилотниками.

"Дроны или беспилотные летательные аппараты (БПЛА) широко использовались в других войнах, но не в таких масштабах. Это ключевое оружие как для России, так и для Украины. У обеих сторон есть более крупные военные беспилотники – например, российский "Орлан-10" или знаменитый украинский "Байрактар", беспилотник турецкого производства", – пишут британские журналисты.

По словам украинским воинам, благодаря дронам ВСУ удалось уничтожить огромное количество вражеской техники, включая танки, артиллерийские орудия, минометные позиции складов боеприпасов.

Самые распространенные дроны в этой войне – обычные дроны, которые можно купить в готовом виде. Их преимущество в дешевизне и малых габаритах, благодаря чему такие беспилотники сложнее выявить.

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Напомним, ранее бойцы украинской армии осуществили крайне эффектную операцию и закинули при помощи беспилотника гранату прямо в открытый люк бронетехники оккупантов.

Сразу после попадания приманка раскрылась, случился взрыв, а потом бронетехника врага загорелась.

боец ВСУ по имени Александр, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.

"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе украинской армии.

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