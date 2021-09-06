"Дружбе" Киева и Москвы пришел конец: в столице демонтировали многострадальный памятник

Решение о сносе монумента было принято еще в июле.
В столице демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета от 8 июля 2021.
Демонтированный памятник позже будет передан в музей тоталитаризма сразу после его открытия.
"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", — сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.
Напомним, памятный знак на пересечении улиц Юрия Смолича и Маршала Якубовского установили в августе 2001 года.
Читайте такжеРазбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"В 2015 году монумент разрисовали в сине-желтые цвета, а в июле 2021 г. года Киевский городской совет принял решение о демонтаже памятника.
Ранее мы писали, что на Черкасчине ушел с молотка памятник Ленину. Бронзовую статую весом свыше 2 тонн хотели приобрести 12 участников из разных областей Украины. Лот продали за 311 тысяч гривен, что оказалось в три раза дороже стартовой цены.