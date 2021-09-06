УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Дружбе" Киева и Москвы пришел конец: в столице демонтировали многострадальный памятник

6 сентября 2021, 11:37
Прослушать новость
Остановить

Решение о сносе монумента было принято еще в июле.

Памятник должен стать экспонатом в музее тоталитаризма / фото: скриншот

В столице демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета от 8 июля 2021.

Демонтированный памятник позже будет передан в музей тоталитаризма сразу после его открытия.

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", — сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Напомним, памятный знак на пересечении улиц Юрия Смолича и Маршала Якубовского установили в августе 2001 года.

Читайте такжеРазбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"В 2015 году монумент разрисовали в сине-желтые цвета, а в июле 2021 г. года Киевский городской совет принял решение о демонтаже памятника.

Ранее мы писали, что на Черкасчине ушел с молотка памятник Ленину. Бронзовую статую весом свыше 2 тонн хотели приобрести 12 участников из разных областей Украины. Лот продали за 311 тысяч гривен, что оказалось в три раза дороже стартовой цены.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Киева снос памятника
Сейчас вы просматриваете новость «"Дружбе" Киева и Москвы пришел конец: в столице демонтировали многострадальный памятник». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Екатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизниЕкатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизни Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 годаГлавный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года Рак легких: главный признак в голосеРак легких: главный признак в голосе Странная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита ЗеленскогоСтранная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита Зеленского Мемом про Шуфутинского пытались стереть из памяти преступление Путина в БесланеМемом про Шуфутинского пытались стереть из памяти преступление Путина в Беслане

Последние новости

11:55

Эксперт объяснил украинцам, чем опасна накопительная пенсионная система

11:48

В Минздраве предупредили о переходе Украины в "желтую" зону карантина: все ограничения Видео

11:38

Локдаун должен быть для всех: ученый выступил против привилегий для вакцинированных от COVID-19 Видео

11:37

"Дружбе" Киева и Москвы пришел конец: в столице демонтировали многострадальный памятник

11:24

Злата Огневич раскрыла, как шоу Холостячка изменила ее личную жизнь

Реклама
11:21

В одной из гимназий Киева отравились почти 200 детей, слегли и некоторые родители Видео

11:19

Соседи швырнули окурок и запылал балкон: в Днепре пожарные из огня спасли спящую женщину

11:01

Под Харьковом глава родительского комитета прокутила деньги на ремонт детсада

10:58

Украинцам пообещали второе бабье лето и обрадовали скорым потеплением Видео

10:55

Праздновали День знаний: на Ивано-Франковщине массовое отравление детей

10:55

Появился первый кадр из Аквамена-2 с новым костюмом главного героя

10:37

Участница пришла на Танці з зірками с травмой и вопреки призывам врачай Видео

10:32

Изнасиловал 7-летнюю внучку сожительницы: под Запорожьем люди грозят иностранцу самосудом

10:26

Доля иностранных инвестиций в проектах строительства жилья в Киеве достигает 30% - эксперт

10:22

Копы забили до смерти в вытрезвителе: раскрыта хронология гибели украинца в Польше Видео

09:56

Локдауна не избежать, Украина будет "красной" не раньше ноября - Минздрав Видео

09:42

"Кричит и мешает спать": в Одессе мужчина по ночам выгоняет из квартиры жену с грудным сыном

09:27

У Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл детали Видео

09:19

В Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушки Видео

08:49

Украинцам повысят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому ждать прибавки Видео

Реклама
08:23

Коронавирус в Украине 6 сентября: число жертв пересекло новую "красную" линию Видео

08:12

Яхты и сноубординг: в Сеть слили фото с роскошного отдыха дочери главаря "ДНР" в ОАЭ Видео

07:48

Лето в Украину еще вернется: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю Видео

07:45

Зеленский должен политически похоронить "Минск-2" мнение

07:10

Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать Видео

07:07

Начали отказывать все органы: появились новые данные о состоянии 7-летнего Андрюши из Черкасс Видео

06:29

Доллар по 28, рост инфляции и газовая война с РФ: как экономика может реагировать на протесты мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьем Фото Видео

05:28

Военный эксперт объяснил, что удерживает РФ от широкомасштабного наступления на Украину

05:02

Топ-3 простых и эффективных упражнений для красивой осанки: видео тренировки Видео

04:22

Агент ФСБ в Киеве: в Bellingcat нашли неожиданный след в деле об убийстве Шишова Видео

03:50

Окружение Горбачева поведало главную причину распада СССР Видео

03:02

Диетологи назвали главные ошибки худеющих Видео

02:16

Приметы на 7 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

01:37

Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Видео

00:51

Действительно ли заменители сахара такие некалорийны: эксперт разложил всё по полочкам

00:19

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недругов Видео

05 сентября, воскресенье
23:58

Просидела взаперти 3 месяца: в Харькове от собственной матери спасли школьницу

23:21

"Мы не прячемся, а вот они находят отговорки": Кулеба "проехался" по РФ из-за встречи президентов Видео

22:58

Попросил надеть маску: в Одессе пара неадекватов избила кассира АТБ

Реклама
22:27

Байден приедет в Украину: Кулеба рассказал о визите президента США Видео

21:56

"На глазах у детей": талибы по-зверски убили беременную женщину Видео

21:36

Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса Видео

21:21

Совершил ДТП и начал палить: водитель BMW устроил пьяный дебош на Одесчине

21:09

Первая ракетка Украины сенсационно вышла в четвертьфинал US Open

20:53

Наступает новая пандемия: в Индии зафиксировали вспышку опасной инфекции, есть жертвы Видео

20:34

В Гвинее произошел военный переворот: президент задержан, а правительство – распущено Видео

20:19

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Фото

20:18

На Киевщине взорвался завод: есть пострадавшие

20:08

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встреча Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять