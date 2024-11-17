Два кольца окружения ВСУ: на Кураховском направлении нависла угроза - Попович

Ситуация возле Курахово остается напряженной, хотя количество боестолкновений уменьшилось.

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Украинским военным нужны "тузы в кармане", чтобы не потерять Курахово / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Попович:

В Кураховском районе ВСУ могут попасть в окружение

Россияне могут вытеснить украинские силы при одном условии

На Кураховском направлении враг несколько уменьшил свою активность, однако ВСУ оказались в ситуации, когда могут быть окружены войсками страны-агрессора России. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, в субботу, 16 ноября, на этом участке фронта враг меньше продвигался вперед, но все еще совершал атаки на позиции украинских защитников.

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"Там может образоваться два кольца окружения: одно малое, второе большое. Большое - это весь район, включая Курахово. И второе малое окружение вблизи Успеновки", - отметил он.

Курахово / Инфографика: Главред

Попович убежден, что в случае, если у украинских сил нет "тузов в кармане", у врага есть шансы на вытеснение группировки ВСУ из Кураховского района - это главная опасность там на сегодня.

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Напомним, в Генштабе сообщали о сложной ситуации на Кураховском направлении. Вблизи десятка населенных пунктов враг пытается штурмовать украинские позиции, ежедневно фиксируются боестолкновения.

Ранее Главред писал, что в районе города Курахово оккупанты имеют значительное преимущество в живой силе и к большому сожалению, этот "карман" сейчас сжимается, и прежде всего с севера. Есть информация о присутствии врага в окрестностях самого Курахово, отдельные группы врага туда зашли и пытаются закрепиться.

Накануне также аналитики DeepState сообщили, что ситуация на Кураховском направлении ухудшается. Враг смог захватить еще один населенный пункт - речь идет о поселке Ильинка, который расположен на правом берегу Кураховского водохранилища, к северу от Курахово.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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