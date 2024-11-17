Два кольца окружения ВСУ: на Кураховском направлении нависла угроза - Попович

Что сказал Попович:
- В Кураховском районе ВСУ могут попасть в окружение
- Россияне могут вытеснить украинские силы при одном условии
На Кураховском направлении враг несколько уменьшил свою активность, однако ВСУ оказались в ситуации, когда могут быть окружены войсками страны-агрессора России. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный обозреватель Денис Попович.
По его словам, в субботу, 16 ноября, на этом участке фронта враг меньше продвигался вперед, но все еще совершал атаки на позиции украинских защитников.
"Там может образоваться два кольца окружения: одно малое, второе большое. Большое - это весь район, включая Курахово. И второе малое окружение вблизи Успеновки", - отметил он.
Попович убежден, что в случае, если у украинских сил нет "тузов в кармане", у врага есть шансы на вытеснение группировки ВСУ из Кураховского района - это главная опасность там на сегодня.
Наступление РФ на Кураховском направлении - последние новости
Напомним, в Генштабе сообщали о сложной ситуации на Кураховском направлении. Вблизи десятка населенных пунктов враг пытается штурмовать украинские позиции, ежедневно фиксируются боестолкновения.
Ранее Главред писал, что в районе города Курахово оккупанты имеют значительное преимущество в живой силе и к большому сожалению, этот "карман" сейчас сжимается, и прежде всего с севера. Есть информация о присутствии врага в окрестностях самого Курахово, отдельные группы врага туда зашли и пытаются закрепиться.
Накануне также аналитики DeepState сообщили, что ситуация на Кураховском направлении ухудшается. Враг смог захватить еще один населенный пункт - речь идет о поселке Ильинка, который расположен на правом берегу Кураховского водохранилища, к северу от Курахово.
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Кто такой Денис Попович?
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
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