Экономили на коммуналке и погибли: на Тернопольщине мать и сын замерзли до смерти

Семья покойных была неблагополучной. Мать и сын злоупотребляли алкоголем. Соседи обратили внимание, что у них несколько дней горит свет, и позвонили в полицию.
В городе Кременец Тернопольской произошел несчастный случай. 80-летнюю женщину и ее 53-летнего сына нашли мертвыми. Люди погибли из-за переохлаждения.
К правоохранителям обратились соседи семьи. Они сообщили, что уже несколько дней не видели мать и ее сына. В то же время в их доме постоянно включен свет, сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Следственно-оперативная группа в доме нашла мертвыми мужчину и женщину. Их тела пролежали в помещении 3-5 дней.
"Старший инспектор-криминалист Кременецкого РОП, осматривавший тела родственников, следов насильственной смерти не обнаружил, но говорит, что скорее всего, смерть наступила от трех до пяти дней назад. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – говорится в сообщении.
Соседи покойных рассказали правоохранителям, что семья была неблагополучной. Мать и сын злоупотребляли алкоголем, однако экономили на коммунальных услугах. Поэтому людей удивил тот факт, что в помещении постоянно был включен свет.
Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.
Как сообщал Главред, 27 ноября в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Эпицентр взрыва был на верхнем этаже — в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу. Также жертвой взрыва стала женщина, которая жила этажом ниже. Еще четырех человек вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу. Умер еще один пожилой мужчина в соседнем подъезде – у него не выдержало сердце.
Читайте также:
- В Украине вслед за газом дорожают продукты питания и коммуналка: сумасшедшие цифры
- У жителя Николаева за долги по коммуналке отобрали машину
- В Украине могут увеличить штрафы за долги по коммуналке: подробности