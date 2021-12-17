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Экономили на коммуналке и погибли: на Тернопольщине мать и сын замерзли до смерти

17 декабря 2021, 09:23
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Семья покойных была неблагополучной. Мать и сын злоупотребляли алкоголем. Соседи обратили внимание, что у них несколько дней горит свет, и позвонили в полицию.

батарея, отопление
Мать и сын экономили на коммуналке и погибли от переохлаждения / Фото ua.depositphotos.com

В городе Кременец Тернопольской произошел несчастный случай. 80-летнюю женщину и ее 53-летнего сына нашли мертвыми. Люди погибли из-за переохлаждения.

К правоохранителям обратились соседи семьи. Они сообщили, что уже несколько дней не видели мать и ее сына. В то же время в их доме постоянно включен свет, сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Следственно-оперативная группа в доме нашла мертвыми мужчину и женщину. Их тела пролежали в помещении 3-5 дней.

"Старший инспектор-криминалист Кременецкого РОП, осматривавший тела родственников, следов насильственной смерти не обнаружил, но говорит, что скорее всего, смерть наступила от трех до пяти дней назад. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – говорится в сообщении.

Соседи покойных рассказали правоохранителям, что семья была неблагополучной. Мать и сын злоупотребляли алкоголем, однако экономили на коммунальных услугах. Поэтому людей удивил тот факт, что в помещении постоянно был включен свет.

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Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Как сообщал Главред, 27 ноября в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Эпицентр взрыва был на верхнем этаже — в квартире пожилых супругов. Они погибли сразу. Также жертвой взрыва стала женщина, которая жила этажом ниже. Еще четырех человек вытаскивали из-под завалов спасатели, одного из них с травмами доставили в больницу. Умер еще один пожилой мужчина в соседнем подъезде – у него не выдержало сердце.

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