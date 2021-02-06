Эксперт объяснил, как Зеленский отберет у Порошенко часть электората

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Известный эксперт и политический обозреватель Юрий Романенко утверждает, что недавние действия президента Владимира Зеленского (в первую очередь ‒ санкции против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK) нанесут серьезный удар по электоральным перспективам экс-президента Петра Порошенко. Свое мнение специалист высказал в интервью, которое было опубликовано на YouTube.

"Самое интересное заключается в том, что Владимир Зеленский старается повторить трюк Леонида Кучмы 1999 года. Леонид Данилович в 1994 году победил на одном электоральном поле юго-востока, а пять лет спустя ему удалось победить на электоральном поле западной и центральной Украины с "вкраплениями" юго-востока, где ему удалось договориться с Ахметовым и другими олигархами. Зеленский же пытается зайти на электоральное поле Порошенко, "забрав" голоса умеренных патриотов, которые разочаровались в обоих политиках. У этих людей не было условного знамени, вокруг которого они могли бы объединиться", — объяснил Романенко.

Эксперт отметил, что Зеленский, вероятнее всего, уже в ближайшее время сыграет на настроениях части активного украинского электората, которая раньше относилась к нему либо враждебно, либо равнодушно.

"У Порошенко и Медведчука нет проблем друг с другом, они — фактически один и тот же организм, но "играют на растяжках". Сила Зеленского была в том, что он получил центр, в котором чувствовал себя довольно хорошо. И сейчас он снова может вернуть влияние на этот электорат, несмотря на коррупционные скандалы, связанные с окружением президента. Хотя его рейтинги не будут такими, как раньше, Зеленский может занять удобную нишу с тридцатью процентами поддержки, и этого будет достаточно для того, чтобы быть первым. Уход в квазисуверенную демократию будет характеризоваться тем, что Зеленский сделает ставку на более крепкую привязку к США", - резюмировал Романенко.

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