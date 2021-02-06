Эксперт объяснил, как Зеленский отберет у Порошенко часть электората

По мнению, эксперт Зеленский, вероятнее всего, уже в ближайшее время сыграет на настроениях активной части украинского электората.
Известный эксперт и политический обозреватель Юрий Романенко утверждает, что недавние действия президента Владимира Зеленского (в первую очередь ‒ санкции против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK) нанесут серьезный удар по электоральным перспективам экс-президента Петра Порошенко. Свое мнение специалист высказал в интервью, которое было опубликовано на YouTube.
"Самое интересное заключается в том, что Владимир Зеленский старается повторить трюк Леонида Кучмы 1999 года. Леонид Данилович в 1994 году победил на одном электоральном поле юго-востока, а пять лет спустя ему удалось победить на электоральном поле западной и центральной Украины с "вкраплениями" юго-востока, где ему удалось договориться с Ахметовым и другими олигархами. Зеленский же пытается зайти на электоральное поле Порошенко, "забрав" голоса умеренных патриотов, которые разочаровались в обоих политиках. У этих людей не было условного знамени, вокруг которого они могли бы объединиться", — объяснил Романенко.
Эксперт отметил, что Зеленский, вероятнее всего, уже в ближайшее время сыграет на настроениях части активного украинского электората, которая раньше относилась к нему либо враждебно, либо равнодушно.
"У Порошенко и Медведчука нет проблем друг с другом, они — фактически один и тот же организм, но "играют на растяжках". Сила Зеленского была в том, что он получил центр, в котором чувствовал себя довольно хорошо. И сейчас он снова может вернуть влияние на этот электорат, несмотря на коррупционные скандалы, связанные с окружением президента. Хотя его рейтинги не будут такими, как раньше, Зеленский может занять удобную нишу с тридцатью процентами поддержки, и этого будет достаточно для того, чтобы быть первым. Уход в квазисуверенную демократию будет характеризоваться тем, что Зеленский сделает ставку на более крепкую привязку к США", - резюмировал Романенко.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина – о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел санкции сроком на пять лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих Козаку телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий на осуществление вещания.
- Вечером 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 прекратили трансляцию по телесетям.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции.
- Далее, известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.