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Журналистам с закрытых каналов Козака предложили работу на росТВ

4 февраля 2021, 12:40

Маргарита Симоньян обратилась к сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Симоньян
Маргарита Симоньян / Фото: Sputnik

Сотрудникам закрытых решением СНБО Украины телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne предложили работу российские пропагандисты.

С соответствующим обращением выступила главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян в своем Twitter.

Она заявила, что может предложить работу журналисам телеканалов, которые были "закрыты Зеленским".

"Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", - написала она в сообщении.

Кроме того, Симоньян добавила, что предлагает работу "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство".

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