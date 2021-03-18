Эксперт объяснил, зачем США и Британия вооружают Украину

Лондон заявил о планах помощи ВСУ / Reuters

Британия является проводником интересов США в Европе, в частности, к этим интересам относится и сдерживание России, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Как пишет он в материале на Главреде, именно поэтому Британия заявила о намерениях помогать Украине, в частности, развивать и усиливать ВСУ.

"Британия видит в Украине форпост сдерживания России, который не позволяет Москве стать угрозой для всего мира", - подчеркнул эксперт.

По его словам, помощь со стороны Британии Украине может представлять собой консультации инструкторов, оружие и деньги, а также напомнил о предложении Лондона строить британские катера на территории Украины.

Политический аналитик отметил, что США и Британия настраивают Украину готовиться к любым агрессивным действиям России и наращивать свои силы.

"Британия и Штаты хотят, чтобы в случае, если Россия попытается начать масштабную войну, украинское войско могло нанести ей недопустимые потери, которые вызовут в РФ общественное возмущение и остановят Москву. Мы должны быть готовыми в ответ нанести России даже большие потери, чем те, которые понес Советский Союз во время вторжения в Афганистан", - пишет он.

Кочетков добавл, что если Украина с помощью США и Британии построит современную армию, она продержится в вероятной войне с РФ не две недели или два дня: "А ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась. Если мы продержимся два месяца, этого вполне будет достаточно, чтобы русская военная мощь угасла".

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Поставки американского оружия в Украину: