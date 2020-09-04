Эксперт пояснил, как "визитки Яроша" в Минске повлияют на отношения с Беларусью

Протесты в Беларуси продолжаются / tut.by

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев высказал мнение, что удачная попытка Александра Лукашенко удержать власть в Беларуси закончится добрососедскими отношениями с Украиной, но без лишней сентиментальности.

"Если придет Бабарико – тоже будет мир без поцелуев. Если – кто-то из прозападных, будет много шума и громких дружественных заявлений, но не больше, в сухом экономическом остатке ничего не будет. Ведь в этом случае в Беларуси начнется экономический обвал, скорее всего, произойдет остановка базовых предприятий. Судя по всему, в окружении Лукашенко доминирует версия о том, что история с вагнеровцами была провокацией СБУ, т.е. та версия, которую озвучивает Соловьев и Симоньян – российские пропагандисты", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, Лукашенко уже не сомневается, что в вопросе выборов президента в Беларуси действующая украинская власть заняла проевропейскую позицию.

Читайте такжеСкандал в Раде: нардепы сцепились из-за флага Беларуси"Плюс время от времени белорусские силовики во время протестов задерживают людей с удостоверением в кожаной обложке СБУ, т.е. своя "визитка Яроша".

Плюс последние заявления Киева и непризнание выборов в Беларуси.

Все это убедило Лукашенко в том, что Украина находится в одной лодке с Польшей, Литвой и другими странами ЕС, а, значит, не признает итоги выборов. А раз так, то – "злые вы, уйду я от вас", - подытожил политолог.

Санкции против Лукашенко: