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Эксперт рассказал, что ВСУ будут делать в случае задержки с поставками F-16

Дмитрий Видоменко
18 мая 2023, 02:45
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ВСУ, по словам Алексей Мельника, уже доказали неоднократно свою способность бороться с русскими оккупантами неожиданными средствами.
Самолеты F-16, Мельник
Самолеты F-16, Мельник / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Если процесс передачи Украине западными союзниками истребителей модели F-16 застопорится, то ВСУ смогут попробовать компенсировать эти самолеты в боях другими средствами. Об этом в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"В современной войне воздушные силы являются ключевым фактором. Любая запланированная операция всегда начинается с использования ВВС. И они должны обеспечить успех действий наземных сил, потому что они готовят поле для сухопутных войск. В военном академическом сообществе существует ставшее мнение, что без военной компоненты не стоит начинать войну вообще", − говорит он.

По словам Мельника, ВСУ уже доказали неоднократно свою способность бороться с русскими оккупантами неожиданными средствами.

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"Но война России против Украины изменила многие стереотипы. Если Россия имела убедительное преимущество, как количественное, так и качественное над украинской авиацией, то по крайней мере Украина сохранила авиацию. Если посмотреть на морскую компоненту, то Украина с первых дней войны практически осталась без ВМС, потому что их часть была уничтожена или захвачена. При этом Украина, не имея ВМС, смогла нанести убедительное поражение РФ на море и уничтожить флагман Черноморского флота РФ, а также освободить северо-западную часть Черного моря, фактически лишить Россию возможности проводить там операции и вообще присутствовать в той части. И это, пожалуй, уникальный случай в истории, когда страна, не имеющая морской потуги, смогла нанести поражение другой стране с флотом", − сказал он.

Мельник говорит, нехватку боевой авиации ВСУ в известной степени могут компенсировать при помощи дронов и ракет.

"То же самое в некоторой степени относится и к авиации. Нам очень не хватает военной авиации, но есть факт того, что перспектива получения современных самолетов в лучшем случае – это месяцы, поэтому находятся средства компенсации. Здесь мы уже говорили и о беспилотниках, и о ракетах. То есть если знать слабую сторону, то можно пытаться компенсировать ее другими ресурсами", − сказал он.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

11 мая журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщили о передаче Украине от Великобритании ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Они пригодятся ВСУ в ходе контрнаступления. Украина гарантировала Королевству, что ракеты не будут использоваться по территории РФ.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил сведения, согласно которым Киев получит ракеты Storm Shadow.

Руководитель военного ведомства отметил, что ВСУ продемонстрировали высокий уровень способности в обороне и подобные вооружения помогут украинским войскам освободить свои земли от российских оккупантов.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро показал карту, на которой можно увидеть, что ракетами Storm Shadow можно поражать объекты в оккупированном Крыму (Крымский мост - Главред), в тылу оккупантов в Украине, на территории РФ и подконтрольной Москве Беларуси. По мнению Массаро, ракеты помогут достичь победы на фронте.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ уничтожат Черноморский флот РФ ракетами Storm Shadow:

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