Эксперт рассказал, когда появятся технологии, которые позволят полностью исключить выбросы СО2

Технологии, которые позволят полностью исключить выбросы СО2 от производства, могут появиться не ранее 2035 года - эксперт / Reuters

Специальные технологии, при помощи которых можно будет полностью исключить выбросы СО2 от производства, могут появиться не раньше, чем в 2035 году. Для реализации этой задачи нужна финансовая поддержка производителей в необходимом объеме. Об этом заявил СЕО Horst Wiesinger Consulting, глава наблюдательного совета GMK Center Доктор Хорст Визингер.

Как сообщает УНИАН, Визингер в ходе международного форума Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины, генеральным партнером которого является компания Метинвест, сказал, что Евросоюз уже утвердил соглашение, согласно которому экономика наднационального объединения станет углеродно нейтральной к 2050 году. Но для того, чтобы такая цель была достигнута, нужно обеспечить эффективное взаимодействие государства и предприятий.

"Европейский союз готов частично компенсировать эти расходы на снижение выбросов, в том числе, через создание фондов, но также должна быть и поддержка государства", - отметил Визингер.

Кроме того, он добавил, что в контексте выполнения такой задачи нужно принять такое решение, которое будет выгодно всем сторонам.

"Нужно создать win-win решение для Европейского союза и для Украины в ракурсе создания фонда",- уточнил эксперт.

Также Визингер подчеркнул, что сейчас технологии, которые могут полностью исключить выбросы СО2, пребывают в первичной стадии разработки.

Напомним, в Метинвесте ранее заявляли, что компания уже работает над пилотными проектами, реализация которых направлена на снижение вредных выбросов СО2 в атмосферу.