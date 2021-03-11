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Эксперт спрогнозировал, кто рискует попасть под новые санкции Украины

11 марта 2021, 14:29

Санкции могут распространить на силовиков Беларуси, не исключил Анатолий Октисюк.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Новые санкции, которые могут быть рассмотрены Советом нацбезопасности и обороны, затронут лиц, связанных с ведением российского бизнеса - людьми, которые сотрудничают с Виктором Медведчуком и Дмитрием Козаком.

Как заявил в комментарии Главреду политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк, под санкциями может оказаться Николай Воробей - один из "кошельков" Александра Лукашенко, а также несколько владельцев белорусских банков, где Козак и Медведчук хранят свои депозиты.

Он не исключил, что санкции могут распространить и на руководство Беларуси - в частности, на руководителей правоохранительных органов.

"Фактически санкции СНБО в будущем могут вылиться в полную заморозку политических контактов между странами, однако экономическое сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем", - говорит эксперт.

Октисюк добавил, что между Украиной и Беларусью сохраняется существенный товарооборот, а самой Беларуси невыгодно отвечать на санкции против Украины и еще больше загонять себя в петлю зависимости от РФ.

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Санкции Украины:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
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