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Эксперты объяснили, почему снижается эффективность COVID-вакцин

4 сентября 2021, 03:02
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Препараты, которые сегодня используются в мире, разрабатывались под "уханьский" вариант коронавируса. Чтобы выжить, вирусу нужно менять свой облик.

Вакцина
Эффективность вакцин снижается из-за того, что коронавирус меняется генетически / Reuters

Эффективность вакцин от коронавируса падает, и на это есть ряд причин, в том числе это мутации – потому что вирусу нужно меняться, чтобы организм продолжал его пропускать.

Как объяснил РБК-Украина иммунолог Борис Донской, препараты, которые сегодня используются в мире, разрабатывались под "уханьский" вариант коронавируса. Чтобы выжить, вирусу нужно менять свой облик.

Профессор Владимир Широбоков отметил, что данные о сокращении эффективности вакцин совпали по времени атакой "Дельта"-штамма коронавируса. По его словам, у большинства новых вариантов вируса произошли мутации в гене, который кодирует именно S-белок. Так коронавирус пытается найти щели в коллективном иммунном ответе.

"Эффективность вакцин снижается из-за того, что вирус меняется генетически. И это будет продолжаться, потому что это очень молодая эмерджентная инфекция (чрезвычайная, непредвиденная, - ред.)", - сказал Широбоков.

Кроме того на руку коронавирусу и против вакцин играет и третий фактор - это время. Разные исследования показывают, что спустя несколько месяцев защита от прививок ослабевает, но не сильно.

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Масштабный анализ научного центра Zoe Covid показал, что спустя полгода после второго укола вакцина Comirnaty защищает на 74%, у AstraZeneca через 4-5 месяцев после курса вакцинации этот показатель составляет 67%.

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Создатели Pfizer признали, что эффективность их препаратов снижается спустя полгода до показателя 84%. Тогда как в компании Moderna, напротив, утверждают, что их вакцина сохраняет защиту на уровне 93% даже через шесть месяцев.

Вакцины против коронавируса - о чем ранее писал Главред:

Исследователи утверждают, что эффективность РНК-вакцин существенно снизилась. В частности, она упала с 91% к 66%. Речь идет о препаратах производителей Pfizer и Moderna.

В свою очередь, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.

Ранее израильский врач Борис Бриль высказал точку зрения, согласно которой американская вакцина Moderna на данный момент является наиболее эффективным препаратом от вариации коронавируса Дельта. При вакцинации этим препаратом ввод третьей дозы не требуется.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать.

В некоторых странах начали колоть третью дозу вакцин от коронавируса, но эта практика носит экспериментальный характер. Необходимость третьего укола препаратом от COVID-19 не подтверждена научными исследованиями, рассказал доктор медицинских наук Виктор Досенко.

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