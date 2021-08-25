Ученые заявили, что с приходом Дельта-штамма эффективность РНК-вакцин против COVID-19 снизилась

Распространение Дельта-штамма снизило эффективность вакцинации / УНИАН

Исследователи утверждают, что эффективность РНК-вакцин существенно снизилась. В частности, она упала с 91% к 66%. Речь идет о препаратах производителей Pfizer и Moderna.

К таким неутешительным выводам пришли эксперты Центра контроля и профилактики заболеваний США, которые проанализировали снижение эффективности препаратов против коронавируса после того, как в мире распространился индийский штамм "Дельта", пишет Medical Xpress.

В исследовании принимали участие больше 4 тысяч медиков и работников служб экстренного реагирования в шести штатах. Каждую неделю они проходили ПЦР-тестирование.

"Хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, стойкое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19", - отметили исследователи.

Выяснилось, что эффективность РНК-вакцин Pfizer и Moderna снизилась с 91% к 66%.

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К примеру, эффективность данных вакцин с 14 декабря 2020 года по 10 апреля текущего года была на уровне 91%, а после распространения в мире Дельта-штамма, она составила 66%.

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Напомним, индийский институт сыворотки, который занимается производством препарата от коронавируса Covishield - версией вакцины AstraZeneca для Индии, подтвердил факт подделки инъекции. Это обнаружила Всемирная организация здравоохранения на территории Индии и Уганды. Поддельные препараты были изъяты в период с июля по август текущего года.