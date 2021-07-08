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Эксперты спрогнозировали, подорожает ли отопление в Украине из-за газового шантажа Европы РФ

8 июля 2021, 13:44

Специалисты прокомментировали ситуацию и вероятность того, что из-за российского газового шантажа стран Европы для украинцев подорожает отопление.

Квитанции и купюры
Эксперты спрогнозировали, подорожает ли отопление в Украине из-за российского газового шантажа / УНИАН

"Газпром" хочет заставить страны Европы через давление ценой на газ добиться завершения строительства и скорейшего запуска своего трубопровода в обход Украины – Северного потока-2. Такое мнение в комментарии порталу РБК-Украина высказал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

"Складывается впечатление, что "Газпром" отказывается увеличивать объемы поставок природного газа в Европу через украинский трубопровод, делая откровенный намек, что Россия готова давать дополнительный газ лишь по трубопроводу "Северный поток-2", – сказал он.

Но, как говорит директор по коммуникациям госкомпании "Нафтогаз Украины" Максим Белявский ситуация на европейском газовом рынке в любом случае не приведет к повышению платежек за отопление для бытовых потребителей в Украине.

"Цена на импортный газ будет расти, но это не будет влиять на трехлетние контракты с теплокоммунэнерго. И он не будет влиять на фиксированное предложение для бытовых потребителей, по крайней мере, до конца следующего отопительного сезона", – сказал он.

Справка. В Украине с мая 2021 года по апрель 2022 года для населения базовой является годовая цена. Поставщики могут ее только снижать, но не повышать. Тариф составляет от 7,80 до 13,5 гривен/кубометр в зависимости от региона и газопоставляющей компании. Большинство компании по стране установило цену до 9 гривен за кубометр.

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Напомним, ранее сообщалось, что 19 мая 2021 Кабинет министров отказался от регулирования цены на газ в Украине. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии Главреду отметил, что пока рано судить, какими будут тарифы на газ для украинцев в новом отопительном сезоне. Однако предпосылки для роста цен есть.

В свою очередь директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев объяснил, почему поставщики газа не стали снижать годовой тариф. По его словам, выбор более дешевой цены газа существует лишь в фантазиях людей, которые считают, что годовой тариф решит все проблемы между потребителем и поставщиком.

Газпром газ тарифы на отопление новости Украины
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