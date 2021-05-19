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Кабмин отдал цены на газ в Украине на откуп бизнесу

19 мая 2021, 16:00

Правительство решило не продлевать на рынке газа действие ПСО (возложение специальных обязательств) для предприятий теплокоммунэнерго.

Кабмин отдал цены на газ в Украине на откуп бизнесу
Кабмин отдал цены на газ в Украине на откуп бизнесу / УНИАН

Кабинет министров отказался от регулирования цены на газ в Украине. Принято решение не продлевать на рынке газа действие ПСО (возложение специальных обязательств) для предприятий теплокоммунэнерго.

Срок действия ПСО заканчивается 20 мая 2021 года. То есть уже с завтрашнего дня правительство не будет регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго. Также Нафтогаз освобождается от обязанности продавать газ для теплокоммунэнерго по фиксированной цене, уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 мая.

По словам премьера, данное решение принято ради создания полноценного рынка газа.

"Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", – пояснил Шмыгаль.

Теперь предприятия теплокоммунэнерго смогут самостоятельно заключать договора на поставки газа с любым поставщиком газа – даже в случае задолженности за газ.

Ранее глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко заявлял, что в Украине большинство компаний – поставщиков газа входят в бизнес-империю Дмитрия Фирташа. После отмены ПСО он прогнозирует резкий скачок газовых тарифов.

Цены на газ в Украине: новости

  • Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
  • 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
  • В мае 2021 был назван годовой тариф на газ в Украине. Самые высокие тарифы установили три энергопоставляющие компании.

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