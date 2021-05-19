Кабмин отдал цены на газ в Украине на откуп бизнесу / УНИАН

Кабинет министров отказался от регулирования цены на газ в Украине. Принято решение не продлевать на рынке газа действие ПСО (возложение специальных обязательств) для предприятий теплокоммунэнерго.

Срок действия ПСО заканчивается 20 мая 2021 года. То есть уже с завтрашнего дня правительство не будет регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго. Также Нафтогаз освобождается от обязанности продавать газ для теплокоммунэнерго по фиксированной цене, уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 мая.

По словам премьера, данное решение принято ради создания полноценного рынка газа.

"Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", – пояснил Шмыгаль.

Теперь предприятия теплокоммунэнерго смогут самостоятельно заключать договора на поставки газа с любым поставщиком газа – даже в случае задолженности за газ.

Ранее глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко заявлял, что в Украине большинство компаний – поставщиков газа входят в бизнес-империю Дмитрия Фирташа. После отмены ПСО он прогнозирует резкий скачок газовых тарифов.

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