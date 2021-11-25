Электронные или бумажные: в Минцифры разъяснили, какие документы более надежны

Федоров объяснил, какие документы более надежны / Минцифры

Государственный сервис "Дия" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах. Программа работает таким образом, что только отображает данные, которые содержатся в государственных реестрах, в связи с чем ее невозможно подделать.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в интервью "Дом". Как пояснил разработчик, когда украинец получает свой ID-паспорт или загранпаспорт, он попадает в демографический реестр, что делает продукт абсолютно безопасным.

"Когда вы авторизуетесь в сервисе "Дия", только из этого реестра подтягивается информация о вас. Так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений", – объяснил Федоров.

Глава Минцифры уверен, что электронные документы безопаснее бумажных. Тем более, что в приложении "Дія" сохраняется вся история подписания, которую, при необходимости, можно просмотреть.

"Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали раньше. Сейчас же у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы можете управлять этой информацией", – рассказал министр.

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Он добавил, что если на основе электронного документа гражданина злоумышленники попытаются взять кредит, приложение "Дия" просигнализирует об этом факте.

Что следует знать о сервисе "Дия"

Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Он предусматривает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг.

В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу просто взяв свой смартфон.

В период пандемии COVID-19 приложение стало использоваться, чтобы генерировать COVID-сертификаты, а в будущем – показать справку о запрете прививаться против коронавируса.

Ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.

По словам Михаила Федорова, сейчас команда разработчиков пытается упростить для врачей ввод данных относительно вакцинации, чтобы устранить ошибки с дозами, партиями и нумерацией препаратов. Кроме того, медицинские лаборатории подключаются в цифровой системе Минздрава и НСЗУ.