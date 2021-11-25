УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Электронные или бумажные: в Минцифры разъяснили, какие документы более надежны

25 ноября 2021, 10:37

На цифровой документ невозможно взять кредит без ведома гражданина, подчеркнули в ведомстве.

Дія
Федоров объяснил, какие документы более надежны / Минцифры

Государственный сервис "Дия" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах. Программа работает таким образом, что только отображает данные, которые содержатся в государственных реестрах, в связи с чем ее невозможно подделать.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в интервью "Дом". Как пояснил разработчик, когда украинец получает свой ID-паспорт или загранпаспорт, он попадает в демографический реестр, что делает продукт абсолютно безопасным.

"Когда вы авторизуетесь в сервисе "Дия", только из этого реестра подтягивается информация о вас. Так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений", – объяснил Федоров.

Глава Минцифры уверен, что электронные документы безопаснее бумажных. Тем более, что в приложении "Дія" сохраняется вся история подписания, которую, при необходимости, можно просмотреть.

"Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали раньше. Сейчас же у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы можете управлять этой информацией", – рассказал министр.

Реклама

Он добавил, что если на основе электронного документа гражданина злоумышленники попытаются взять кредит, приложение "Дия" просигнализирует об этом факте.

Что следует знать о сервисе "Дия"

  • Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Он предусматривает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг.
  • В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу просто взяв свой смартфон.
  • В период пандемии COVID-19 приложение стало использоваться, чтобы генерировать COVID-сертификаты, а в будущем – показать справку о запрете прививаться против коронавируса.

Ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.

По словам Михаила Федорова, сейчас команда разработчиков пытается упростить для врачей ввод данных относительно вакцинации, чтобы устранить ошибки с дозами, партиями и нумерацией препаратов. Кроме того, медицинские лаборатории подключаются в цифровой системе Минздрава и НСЗУ.

viber
ДІЯ электронные паспорта Минцифры
Сейчас вы просматриваете новость «Электронные или бумажные: в Минцифры разъяснили, какие документы более надежны». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Они приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подаркиОни приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подарки Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в домНикогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в дом Новые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа датаНовые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа дата Самые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площадиСамые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площади С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихахС Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах
10:48

Цены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причину

10:37

Электронные или бумажные: в Минцифры разъяснили, какие документы более надежныВидео

10:12

"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

09:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

09:43

Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостьюВидео

Реклама
09:34

США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в УкраинуВидео

09:30

К чему снится лошадь: толкование известных сонников

09:21

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

09:14

Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украинемнение

08:55

В Украине запланировано два этапа повышения пенсий: кто получит право на прибавку

08:31

Почти 17 тыс. новых случаев коронавируса и 628 жертв - Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику

08:24

В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма: что известно об инциденте

08:17

В Украине рухнули цены на популярный овощ

08:05

Гороскоп на сегодня 25 ноября 2021: Близнецам – сплетни, Девам – потери, Водолеям - долгиВидео

07:57

Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021

07:42

Украину зальет проливными дождями - прогноз погоды до конца ноябряВидео

07:14

Самые лучшие идеи для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

07:10

Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации БайденаВидео

06:46

Военную помощь США Украине могут увеличить до 350 млн долларов

05:58

Как правильно хранить продукты в квартире - "продлеваем жизнь" овощам

Реклама
05:40

Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеВидео

05:31

Финал сериала Сваты опять переносится: заявление от создателей сериала огорчило фанатовВидео

05:28

Жесткая риторика в адрес Кремля и удар по СП-2: эксперт сделал прогноз о политике нового Кабмина ФРГВидео

04:54

Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта

04:05

Как почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запаха

04:03

Нет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантинВидео

03:37

Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога

02:55

Какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа - советы Андре Тана

02:41

Анна Неплях без нижнего белья засветила своих "мисс Вселенная" в ультраоткровенном наряде

02:09

Диетолог призвал худеющих запастись темным шоколадом

01:22

Добьются своего любой ценой: ТОП-3 самых успешных знаков зодиака

00:12

Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

24 ноября, среда
23:57

В одесском супермаркете по булочкам бегали мыши

23:56

Какую обувь надевать в самолет смертельно опасно - ответ стюардессы

23:43

Трехлетний ребенок спас маму, упавшую с лестницы, - он сам вызвал спасателейВидео

23:30

Диетолог рассказал, сколько воды нужно пить в холода

23:18

Андрей Данилко признался, что болея коронавирусом "фотографировался с девочками"

23:00

Украинцев предупредили о резком потеплении перед сильным морозомВидео

22:40

В МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов

22:29

В Киеве трамвай переехал женщину, которая перебегала через колеи

Реклама
22:12

Хочет стать инопланетянином: француз специально отрезал себе нос, уши и пальцыВидео

22:00

Волкер назвал новую дату российского вторжения в Украину и угрозы Путина для ЕвропыВидео

21:59

Зеленский обсудил с президентом Польши миграционный кризис и Донбасс

21:45

Прощай Лига чемпионов: Шахтер проиграл в матче с ИнтеромФотоВидео

21:37

Украина выразила решительный протест из-за скандального указа Путина

21:18

Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват держит в страхе целый массивВидео

21:10

Кому нельзя есть морковку - комментарий диетолога

21:00

Президент Евросовета убедил Путина в ответственности за мир на востоке УкраиныВидео

20:39

Безудержный скачок: как изменится курс доллара в Украине до конца ноябряВидео

20:27

Обнаружен новый штамм коронавируса, который опаснее Дельты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять