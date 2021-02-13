Ермак назвал ключевой фактор выполнения Минских соглашений

Переговоры в рамках нормандского формата достаточно сложные, подчеркнул глава ОП.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию вокруг комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
Он оценил переговоры в рамках нормандского формата как достаточно сложные, сообщила пресс-служба Офиса президента.
"И очные, и в формате видеоконференции переговоры длятся не менее 5-6 часов. Переговоры идут сложно, но все равно прогресс", - отметил он и подчеркнул, что продвижение переговоров зависит не только от Украины.
По словам Ермака, очень важно, что линию разграничения на Донбассе посетили дипломатические представители государств - западных партнеров: Германии и Франции как участников нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции.
"Для нас было важно, чтобы они лично увидели, что происходит на Донбассе, как Украина выполняет свои обязательства, как наша страна делает все необходимое для того, чтобы поддерживался режим прекращения огня. Это фактическое доказательство той большой работы, которую ведет наша команда и в Минской трехсторонней контактной группе, и в нормандском формате", - сказал он.
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Выполнение Минских соглашений:
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности должны быть "более гибкими".
- По словам президента, передача неконтролируемого участка российско-украинской границы украинской власти после выборов в ОРДЛО - это "неправильно".
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.