Ермак назвал ключевой фактор выполнения Минских соглашений

Андрей Ермак / РБК-Украина

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию вокруг комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Он оценил переговоры в рамках нормандского формата как достаточно сложные, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"И очные, и в формате видеоконференции переговоры длятся не менее 5-6 часов. Переговоры идут сложно, но все равно прогресс", - отметил он и подчеркнул, что продвижение переговоров зависит не только от Украины.

По словам Ермака, очень важно, что линию разграничения на Донбассе посетили дипломатические представители государств - западных партнеров: Германии и Франции как участников нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции.

"Для нас было важно, чтобы они лично увидели, что происходит на Донбассе, как Украина выполняет свои обязательства, как наша страна делает все необходимое для того, чтобы поддерживался режим прекращения огня. Это фактическое доказательство той большой работы, которую ведет наша команда и в Минской трехсторонней контактной группе, и в нормандском формате", - сказал он.

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Выполнение Минских соглашений:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности должны быть "более гибкими".

По словам президента, передача неконтролируемого участка российско-украинской границы украинской власти после выборов в ОРДЛО - это "неправильно".

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.