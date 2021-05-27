Ермак сделал заявление о прекращении огня на Донбассе

По словам главы Офиса президента, Украина не остановится, потому что нет другой альтернативы.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сделал новое заявление о ситуации на Донбассе и прекращению огня.
Во время встречи с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид Ермак отметил, что Украина пока не смогла согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня.
"Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли", - заявил Ермак, передает Офис президента.
Кроме того, Ермак сообщил, что украинская сторона акцентирует внимание на проблемах на Донбассе, в частности, в препятствовании боевиков в работе миссии ОБСЕ, во время переговоров на всех международных площадках.
Он добавил, что возможности решения проблем возрастут при соблюдении режима прекращения огня.
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"Мы не остановимся, у нас нет другой альтернативы, и мы должны прекратить эту войну и вернуть наши территории. Даже если необходимо будет сделать тысячу попыток и только одна из них получит шанс достичь результата", - добавил руководитель Офиса президента.
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Война на Донбассе – о чем ранее сообщал Главред:
- Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что изменение минских соглашений может привести к "резне на Донбассе".
- Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
- Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.