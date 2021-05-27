Ермак сделал заявление о прекращении огня на Донбассе

Ермак высказался о прекращении войны на Донбассе / УНИАН

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сделал новое заявление о ситуации на Донбассе и прекращению огня.

Во время встречи с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид Ермак отметил, что Украина пока не смогла согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня.

"Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли", - заявил Ермак, передает Офис президента.

Кроме того, Ермак сообщил, что украинская сторона акцентирует внимание на проблемах на Донбассе, в частности, в препятствовании боевиков в работе миссии ОБСЕ, во время переговоров на всех международных площадках.

Он добавил, что возможности решения проблем возрастут при соблюдении режима прекращения огня.

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"Мы не остановимся, у нас нет другой альтернативы, и мы должны прекратить эту войну и вернуть наши территории. Даже если необходимо будет сделать тысячу попыток и только одна из них получит шанс достичь результата", - добавил руководитель Офиса президента.

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